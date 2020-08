Maxi incendio di sterpaglie a Roma: elicotteri in volo a Settebagni (Di giovedì 27 agosto 2020) Un vasto incendio di sterpaglie e’ divampato, intorno alle ore 17, in un’area verde nei pressi di Settebagni, a Roma. La zona colpita dalle fiamme si estende da via San Quirico D’Orcia fino a via Sant’Antonio da Padova. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, gia’ a protezione di alcune abitazioni civili presenti in zona, e la Protezione Civile. In azione anche alcuni elicotteri. Nessun ferito.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

ilmetropolitan : #Roma. Maxi #incendio di sterpaglie a #Settebagni, elicotteri in volo - - zazoomblog : Maxi incendio in cascina a Lodi: in fumo 500 rotoballe - #incendio #cascina #Lodi: #rotoballe - Taxistalobbyst : RT @tempoweb: Maxi-incendio a Tivoli, ustionato un vigile del fuoco #vigilidelfuoco #Roma - ermarluck : RT @tempoweb: Maxi-incendio a Tivoli, ustionato un vigile del fuoco #vigilidelfuoco #Roma - zazoomblog : Maxi-incendio a Tivoli ustionato un vigile del fuoco - #Maxi-incendio #Tivoli #ustionato -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi incendio Maxi-incendio a Tivoli, ustionato un vigile del fuoco Il Tempo Il maxi rogo di via Unità d’Italia e l’inchiesta. I residenti: “Fate presto, così è insostenibile” – VIDEO

Protestano i residenti per la presenza dei cumuli di materiali ai “piedi” del palazzo sgomberato, di via Unita d’Italia, tra i quartieri di San Gisippuzzu e Fontanelle, in seguito al maxi incendio, ch ...

Domato il maxi incendio di Budoni, danni ingenti. Il sindaco: "Criminali" VIDEO

Altro grande incendio nelle campagne della Sardegna, stavolta nei pressi di Budoni, località turistica in provincia di Sassari, ma molto vicina alla Gallura,nella costa nord orientale dell'isola. Alme ...

Protestano i residenti per la presenza dei cumuli di materiali ai “piedi” del palazzo sgomberato, di via Unita d’Italia, tra i quartieri di San Gisippuzzu e Fontanelle, in seguito al maxi incendio, ch ...Altro grande incendio nelle campagne della Sardegna, stavolta nei pressi di Budoni, località turistica in provincia di Sassari, ma molto vicina alla Gallura,nella costa nord orientale dell'isola. Alme ...