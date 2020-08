L'unica idea di Salvini sulla scuola è un'arma spuntata contro la Azzolina (Di giovedì 27 agosto 2020) Se è vero che la confusione nel governo non manca, intorno al garbuglio della riapertura delle scuole, pare evidente che anche dalle parti dell'opposizione sovranista non circolino idee troppo brillanti. Almeno a giudicare dalle strategie con la Lega sta cercando di incalzare Lucia Azzolina. Perché, Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : Buttarla in caciara. La Lega annuncia una mozione di sfiducia contro la ministra. Un rituale stanco e inutile: in 3… - ciolonap : RT @ilfoglio_it: Buttarla in caciara. La Lega annuncia una mozione di sfiducia contro la ministra. Un rituale stanco e inutile: in 36 anni,… - Miktroisi : RT @ilfoglio_it: Buttarla in caciara. La Lega annuncia una mozione di sfiducia contro la ministra. Un rituale stanco e inutile: in 36 anni,… - ErmannoKilgore : RT @ilfoglio_it: Buttarla in caciara. La Lega annuncia una mozione di sfiducia contro la ministra. Un rituale stanco e inutile: in 36 anni,… - Croccodillo : RT @ilfoglio_it: Buttarla in caciara. La Lega annuncia una mozione di sfiducia contro la ministra. Un rituale stanco e inutile: in 36 anni,… -