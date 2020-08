Lorenzo Rusconi, The Backgammon Player: il gioco come metafora esistenziale (Di giovedì 27 agosto 2020) Ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sull’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale di Azzurra Immediato e Marco Tagliafierro come si determina la scelta di un libro? È il titolo a conquistare il lettore? L’autore? La storia? I personaggi? Tutti questi fattori, contemporaneamente oppure solo uno di essi? Ma vi è qualcosa che va oltre, qualcosa che, al di là della pura narrazione e della trama dipanata tra le pagine di un libro, spinge un lettore a scegliere, tra tanti, quel volume: la percezione che ogni capitolo possa rappresentare un attimo di vissuto, un istante condiviso e compreso od una sorpresa da cui poter ... Leggi su ildenaro

