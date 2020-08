Katy Perry e Orlando Bloom genitori, è nata Daisy Dove (foto) (Di giovedì 27 agosto 2020) L'annuncio è arrivato nel primo mattino italiano dall'account instagram dell'Unicef, è nata Daisy, figlia di Katy Perry e Orlando Bloom: "Benvenuta al mondo, Daisy Dove Bloom!" scrivono "Siamo onorati di annunciare l’arrivo della nuova fonte di gioia degli Ambasciatori Katy Perry e Orlando Bloom". Per la cantante statunitense si tratta della sua prima figlia, mentre per l'attore britannico è la seconda, infatti è già padre di Flynn (che oggi ha 9 anni), nato dal matrimonio con Miranda Kerr. Alla foto pubblicata in cui compaiono le mani incrociate dei neo genitori con quella della ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : Katy Perry Katy Perry e la depressione: «Mi vergognavo di prendere i farmaci» Vanity Fair Italia È nata Daisy, la figlia di Katy Perry e Orlando Bloom

Katy Perry e Orlando Bloom sono gli orgogliosi genitori di Daisy Dove Bloom, la loro prima figlia. Il lieto annuncio è arrivato in modo insolito, con un post sul profilo Instagram dell'Unicef, di cui ...

