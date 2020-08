Jeff Bezos sempre più ricco. Mr Amazon è il primo a superare 200 miliardi di dollari (Di giovedì 27 agosto 2020) New York, 27 agosto 2020 - Jeff Bezos da record, il patron di Amazon è il primo al mondo a superare la soglia di 200 miliardi di dollari. L'imprenditore e filantropo statunitense resta saldamente ... Leggi su quotidiano

