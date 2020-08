Il mistero del tampone di Briatore (svelato?) (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Fatto Quotidiano oggi fa il punto sulla vicenda del tampone di Flavio Briatore, confermato positivo al Coronavirus ieri dal San Raffaele di Milano anche se ad occhio i conti non tornano. Il tampone del manager sembra un argomento tabù. Per il suo staff è una questione privata. “Mi sembra una domanda molto inopportuna – spiegano al Fa t t o –. Non credo che sia un’informazione che siamo tenuti a darle, anche qualora lo dovessimo sapere”. In Sardegna Briatore non avrebbe fatto alcun tampone. O almeno questo spiega al Fa t t o Marcello Acciaro, capo dell’Unità di crisi della Regione per l’emergenza Covid: “Di sicuro, qui non ha fatto il tampone”. Il manager è ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : mistero del Bottani, Messi e il mistero del numero 10 Corriere del Ticino Il mistero dei dischi di plastica nel lago

Disseminati lungo le spiagge, sono stati trovati anche a Colico e a Gera Lario. Sono filtri di depuratori, ma Lario Reti si chiama fuori: «Noi ne usiamo un tipo diverso» Il mistero dei kaldnes: da dov ...

Il mistero dei cavalli massacrati: ipotesi rituale satanico

Cavalli uccisi e mutilati: avviene in diverse regioni della Francia. Potrebbe trattarsi di rituali esoterici e satanici. Una strana serie di morti violente di cavalli mutilati e uccisi, è il mistero d ...

