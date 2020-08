Il jazz: uno dei generi “black” simbolo di libertà, in musica e in politica (Di giovedì 27 agosto 2020) La brutta storia di George Floyd, l’afroamericano ucciso da un poliziotto bianco - solerte e autoritario al punto da non capire la differenza che esiste tra il fermare una persona e il soffocarla - ha riacceso i riflettori sulla questione razziale. Ha fatto emergere il disagio sociale che ancora oggi esiste negli Stati Uniti d’America, la brutalità delle forze dell'ordine (è proprio dell'ultima ora la notizia di Jacob Blake, l'afroamericano che rischia la paralisi per essere stato colpito più volte alla schiena dagli spari di un poliziotto), la disparità di trattamento fra cittadini dello stesso Paese, la persistenza di ideologie diaboliche come quella del suprematismo che vorrebbe il primato della razza bianca. La questione è necessariamente entrata nel dibattito pubblico così che, anche in vista delle prossime elezioni ... Leggi su optimagazine

