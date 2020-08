Iezzo: "Nel ruolo del portiere servono gerarchie, al Napoli non ci sono da due anni..." (Di giovedì 27 agosto 2020) L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli soffermandosi sulla questione portieri in casa azzurra: "Nel ruolo del portiere certe gerarchie vanno rispettate per dare sicurezza a chi gioca la d ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Iezzo: 'Nel ruolo del portiere servono gerarchie, al Napoli non ci sono da due anni...' -

Ultime Notizie dalla rete : Iezzo Nel Iezzo: "Nel ruolo del portiere servono gerarchie, al Napoli non ci sono da due anni..." Tutto Napoli Paola Iezzi: "Riccione mi ritorni in mente"

Paola Iezzi è tornata sul palco del DeeJay on stage. Per la cantante, quella di Riccione è stata la terza uscita in pubblico dopo il lockdown. In riviera si era esibita con la sorella Chiara. In plate ...

Pro, la “cura” Modesto: due allenamenti al giorno a Varallo per sciogliere la ruggine accumulata nel lockdown

Allenamenti doppi: sedute sia al mattino che al pomeriggio. La Pro Vercelli, arrivata domenica sera nel ritiro estivo di Varallo, non perde tempo: il neo tecnico Francesco Modesto con il suo staff sta ...

Paola Iezzi è tornata sul palco del DeeJay on stage. Per la cantante, quella di Riccione è stata la terza uscita in pubblico dopo il lockdown. In riviera si era esibita con la sorella Chiara. In plate ...Allenamenti doppi: sedute sia al mattino che al pomeriggio. La Pro Vercelli, arrivata domenica sera nel ritiro estivo di Varallo, non perde tempo: il neo tecnico Francesco Modesto con il suo staff sta ...