Coronavirus | arriva la giacca che elimina il Covid in pochi secondi

Sono delle aziende italiane a creare la prima giacca anti-Coronavirus. Il capo, eliminerebbe le cellule grazie ad uno speciale tessuto Cinque aziende dell'eccellenza italiana, per quanto riguarda i prodotti tessili, hanno lavorato ad una nuova giacca, capace di eliminare ogni traccia di Coronavirus, entro 5 secondi. Il nome dato allo speciale capo, è infatti, Just5. Sarebbe un ricercatissimo tessuto autoigienizzante, a fornire a chi la indossa, la sicurezza di non avere particelle di possibile contagio da Covid-19, addosso. HeiQ, 2A spa, Windtex Vagotez, Coats e Sitip, queste le cinque aziende che hanno lavorato insieme alla creazione del capo, già in commercio presso una piattaforma di crowdfunding:

Il coronavirus arriva a Villacidro: c'è il primo caso

Inps: oltre 2,5 miliardi di ore di cig per l'emergenza Covid

Sono oltre 2,5 miliardi le ore di cassa integrazione e dei fondi di solidarietà autorizzati dall’Inps tra aprile e luglio per fronteggiare l’emergenza Covid. Lo si legge nell’Osservatorio sulla cassa ...

Coronavirus: in Toscana 99 nuovi casi, nessun decesso, 17 guarigioni

L'età media dei 99 casi odierni è di 38 anni circa (il 33% ha meno di 26 anni, il 24% tra 26 e 40 anni, il 34% tra 41 e 65 anni, il 9% ha più di 65 anni) e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 7 ...

