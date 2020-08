“Brad Pitt ha una nuova fidanzata”: ecco chi è Nicole Poturalski (Di giovedì 27 agosto 2020) “Brad Pitt ha una nuova fidanzata”: ecco chi è Nicole Poturalski Spunta un’altra presunta fidanzata nella vita di Brad Pitt. Smontato il ritorno di fiamma con Jennifer Aniston dopo la fine del matrimonio con Angelina Jolie, ecco che l’attore di C’era una volta a Hollywood torna a far parlare di sé con una nuova fidanzata al suo fianco. I due sono stati avvistati insieme in Francia. La presunta fidanzata altri non è che Nicole Putaralski, modella tedesca di 27 anni che avrebbe atteso il bell’attore americano all’aeroporto di Parigi per poi volare insieme, a bordo di un jet privato, nel sud della Francia a godersi una vacanza insieme. Questo è quanto conferma una fonte ... Leggi su tpi

PaoloRonk : Per la differenza anagrafica nella coppia Brad Pitt non fa testo. È fuori mazzo. - nightdramon : Brad Pitt e la “sosia” di Angelina Jolie: è lei la nuova fiamma dell’attore? - soemiade : Quindi la nuova presunta tipa di Brad Pitt, 56 anni, ha 27 anni. A parti invertite sarebbe già partita l'artiglier… - damagedsonss : @whoisassia Mica è Brad Pitt hahaha se non ti piace non ha senso seguire una persona wtf - GPiziarte : RT @Corriere: Brad Pitt ha un nuovo amore: è la modella Nicole Poturalski (che somiglia ad Angelina... -

