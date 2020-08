16enne accoltellata e bruciata viva. Procuratore giustifica assassini: “Era tatuata” (Di giovedì 27 agosto 2020) Dana Maria Reyes, sedici è stata assassinata e il suo corpo dato alle fiamme in una strada nel quartiere di Mexicali. Il fatto, che sta scatenando forti reazioni nell’opinione pubblica, risale a sabato scorso, 22 agosto, quando intorno alle 15 le telecamere di sicurezza hanno immortalato il momento in cui un gruppo di tre persone (una ragazza e due ragazzi) ha appiccato il fuoco a qualcosa che sembrava una coperta. Ore dopo, i residenti del luogo hanno allertato i poliziotti che stavano pattugliando il quartiere di Villena riguardo a un piccolo incendio scoppiato nel quartiere menzionato. Dopo aver estinto le fiamme il corpo della vittima è stato portato in obitorio dove è stato identificato dalla sua famiglia. Secondo il medico legale che o ha esaminato “presentava “il 45% delle ustioni sulla superficie corporea, tutte di ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : 16enne accoltellata 17enne accoltella 16enne alla stazione di Krommenie-Assendelft, arrestato +31mag.nl