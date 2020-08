Veronica Ursida risposta imprevedibile | Dama a rischio fuori da Uomini e Donne (Di mercoledì 26 agosto 2020) fuori da Uomini e Donne, Veronica Ursida trova una risposta imprevedibile per ciò che potrebbe essere il suo futuro. La Dama corre un rischio, lontano da Giovanni Longobardi? C’è ancora tanta confusione nel cuore di Veronica Ursida. A confessarlo è stata la stessa Dama, giorni fa, quando ha spiegato ai follower della rottura con Giovanni … L'articolo Veronica Ursida risposta imprevedibile Dama a rischio fuori da Uomini e Donne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Non c’è pace per Veronica Ursida. La bella dama bionda del trono over di Uomini e Donne sembrava essere diventata la protagonista di una favola d’amore con Giovanni Longobardi. Ma, come si è saputo in ...Ormai lo sanno tutti: la storia d’amore tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi è arrivata al capolinea. A confessarlo sono stati i diretti interessati attraverso lunghi sfoghi sui loro profili Inst ...