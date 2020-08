Uno studio rivela: “Un metro di distanza non basta a proteggersi dal Coronavirus” (Di mercoledì 26 agosto 2020) Secondo uno studio un metro di distanza non basta a proteggersi dal Coronavirus Un metro di distanza potrebbe non bastare per proteggersi dal Coronavirus: lo rivela uno studio realizzato nel Regno Unito secondo cui le regole che determinano le norme di distanziamento sociale si basano su una scienza “obsoleta”. La ricerca, pubblicata dal British Medical Journal, è stata condotta da un gruppo di esperti dell’Università di Oxford. Secondo gli studiosi, per arginare la diffusione del Covid-19 si dovrebbero considerare meglio i molteplici fattori che si combinano nella trasmissione della malattia. I ricercatori, infatti, sostengono l’urgenza di superare ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Le regole sul distanziamento sociale sono "obsolete". Uno studio AGI - Agenzia Italia Ascoli, bancarotta da quasi 300 milioni dell'azienda edilizia: sei indagati, inchiesta e sequestri fino in Lussemburgo

ASCOLI - Crak da 298 milioni di un'azienda edilizia di Ascoli: 6 persone indagate per reati fallimentari, con diverse fattispecie di bancarotta, e maxi sequestro per un valore di 70 milioni. Ma la fin ...

La beffa della Bretella con 18 milioni in tasca dirottati sulla ferrovia

In tempi di Dl semplificazione è tornato di moda questo sogno. Poche righe inserite tra quei 130 progetti che permetterebbero alla Riviera delle palme di respirare, recuperare alla vivibilità interi q ...

