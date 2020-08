Triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila: ecco come vedere in tv le amichevoli (Di mercoledì 26 agosto 2020) La stagione in casa Napoli è iniziata e la formazione di Gennaro Gattuso è già al lavoro a Castel di Sangro in occasione del ritiro precampionato. Venerdì 28 agosto è in programma un Triangolare che vedrà protagonisti Koulibaly e compagni contro la formazione locale della città e L’Aquila. come nelle scorse stagioni, le amichevoli del Napoli saranno visibili su Sky grazie al servizio Primafila. Sportface.it in ogni caso vi terrà compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco. Calendario Venerdì 28 agosto Ore 17:30, Triangolare Napoli – Aquila – Castel di Sangro (Primafila Sky) Venerdì 4 ... Leggi su sportface

SkySport : #Napoli: debutto #Osimhen su Sky Primafila ? Il Napoli mette a disposizione sulla piattaforma Primafila di Sky il t… - johnny___fns : Il triangolare del #Napoli con l’#Aquila e il #CastelDiSangro, in data 28 agosto alle ore 17:30, sarà visibile su P… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KISS KISS - Il Napoli a Castel di Sangro, disponibili ancora 200 biglietti per il triangolare - BelpassoAlberto : RT @napoli_report: Il triangolare del #Napoli con l’#Aquila e il #CastelDiSangro, in data 28 agosto alle ore 17:30, sarà visibile su @SkySp… - napoli_report : Il triangolare del #Napoli con l’#Aquila e il #CastelDiSangro, in data 28 agosto alle ore 17:30, sarà visibile su… -