Travaglio, Briatore e il governo comunista che voleva metterci tutti ai domiciliari (Di mercoledì 26 agosto 2020) Marco Travaglio sul Fatto oggi parla del ricovero di Flavio Briatore al San Raffaele e di tutto quello che si è detto prima della sua malattia, soprattutto in certi ambienti: il direttore del Fatto cita anche una bufala che circola da anni a proposito di Briatore e delle “mogli cesse” dei poveri: Dopo mesi passati a raccontare la favola del Covid inventato dal governo comunista per metterci tutti ai domiciliari, imbavagliarci con le mascherine, abolire le elezioni, conservare il potere, distruggere l’economia e regalare soldi ai poveracci con le mogli cesse anziché ai ricchi con le donne fighe, quando bastava qualche pillola di “tachipirigna” (testuale), s’è scoperto che il Billionaire è ... Leggi su nextquotidiano

