Tornano i “congiunti”. Per la De Micheli lo sono pure i compagni di classe (Di mercoledì 26 agosto 2020) Roma, 26 ago – Che fine ha fatto il termine “congiunto”? Balzato agli onori della cronaca e dell’ironia generale dopo l’ormai celebre uscita del premier Conte, nonché oggetto di infinite quanto grottesche analisi giuridiche in omnia media, d’un tratto è scomparso. A tal punto che qualche nostalgico si sarà rivolto a Chi l’ha visto? per rintracciarlo. D’altronde un congiunto è pur sempre un congiunto, dal latino coniuctus, unito ad alcuno per ragione di parentado. Insomma un familiare, dunque un genitore, un nonno, uno zio, un figlio, un cugino. Oppure un amico, perché suvvia non staremo a guardare il capello consanguineo. Basterebbe rimembrare l’esegesi del viceministro della Salute, l’eterodosso Pierpaolo Sileri: “Il vero amico per me è come un ... Leggi su ilprimatonazionale

