Tachipirina e bottiglia d'acqua ghiacciata. Ecco come ingannano i termoscanner (Di mercoledì 26 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Una ragazza di 25 anni, al rientro da una vacanza in Sardegna con la febbre, ha spiegato su Instagram con sfuggire ai controlli per il Covid agli imbarchi Tachipirina e una bottiglietta di acqua ghiacciata sulla fronte: Ecco come si eludono (con l'inganno) i controlli per il Covid ai varchi di aeroporti e traghetti. A disvelare la magagna è stata una ragazza milanese che, di rientro da una vacanza in Sardegna con la febbre, ha ben pensato di provare un pericoloso espediente per tornarse a casa indisturbata. Non c'è limite alla fantasia ma, soprattutto, all'imbroglio in tempi di pandemia. A raccontare l'avventura della impavida venticiquenne è stata Selvaggia Lucarelli che, successivamente, non ha mancato di bacchettare la giovane sui social per la ... Leggi su ilgiornale

