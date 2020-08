Scuolabus: da misurazione febbre prima di salire a distanziamento, le linee guida del MIT (Di mercoledì 26 agosto 2020) E’ ufficialmente partito il conto alla rovescia per la ripresa della scuola in presenza, fissata al 14 settembre. Tante ancora le incognite con il rischio caos nei trasporti. Ieri a fare chiarezza – quantomeno a provarci – ci ha pensato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha diffuso alcune disposizioni per regolare il funzionamento degli Scuolabus. Le linee guida, chiarisce il MIT in una nota, “definiscono le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica su tutto il territorio nazionale“. misurazione delle febbre a casa prima di salire sul ... Leggi su quifinanza

