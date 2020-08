Scuola, Fontana (Lombardia):”È caos ed è colpa del governo” (Di mercoledì 26 agosto 2020) MILANO – Supplenti oltre il termine del 7 settembre, con i relativi test sierologici in altrettanto ritardo. Problemi di capacità del trasporto scolastico, con conseguente “cambiamento del modello di organizzazione scolastica, con scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita combinato alla didattica a distanza”. E’ caos sulla scuola e sulla scadenza dell’apertura il 14 settembre e il governatore della Lombardia, Attilio Fontana- reduce oggi da un vertice in videoconferenza tra le Regioni e i ministri degli Affari regionali, Boccia, della Salute, Speranza, dell’Istruzione Azzolina, e dei Trasporti, De Micheli- attacca il governo, da cui vengono “solo dubbi e incertezze. Sindaci, presidi, insegnanti e governatori attendono invece risposte concrete e attuabili. Non è più possibile andare oltre”. Una premessa- insiste il presidente della Regione Lombardia- “perché siano chiare le responsabilità di un disordinato e inaccettabile avvio del nuovo anno scolastico“. Leggi su dire

