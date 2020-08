Roccapiemonte, il comune difende l’acqua pubblica: aperto un conto corrente (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRoccapiemonte (Sa) – Tutti i cittadini di Roccapiemonte, d’ora in avanti, possono fornire un contributo sempre più concreto per difendere l’acqua pubblica nella propria città. La Giunta Comunale ha infatti deliberato l’apertura di un conto corrente bancario con il quale poter effettuare donazioni che saranno utilizzate per lavori di manutenzione all’Acquedotto Comunale e per velocizzare la realizzazione di un quarto pozzo. Si ricorda che per tali attività il Sindaco Carmine Pagano ha già rinunciato alle proprie indennità di carica, assegnando una somma consistente per interventi necessari alla tutela dell’acqua pubblica. Questo il commento del Sindaco Carmine ... Leggi su anteprima24

Il Sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano con una nota informa la popolazione che a seguito di controlli medici effettuati nelle ultime ore, è risultato positivo al Covid-19 un giovane del posto rie ...

Dando seguito all’Ordinanza n.67 dell’11 agosto 2020 firmata dal Presidente della Regione Campania, il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano e il Comandante della Polizia Municipale Graziano Lamanna ...

