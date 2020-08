Riprende quota ipotesi di Gioele morto dopo l’incidente in autostrada. Nuovi elementi da esami sulla vettura e autopsia (Di mercoledì 26 agosto 2020) Accertamenti irripetibili di tipo biologico sono stati eseguiti dalla polizia scientifica di Palermo sull’Opel Corsa di Viviana Parisi. Li ha disposti il Procuratore di Patti su sei campionature effettuate il 6 agosto scorso sull’auto della donna per verificare l’eventuale presenza di profili genetici ed eventuali future comparazioni. esami che, aggiunti a particolari emersi dall’autopsia sul bambino, fanno Riprendere quota alla tesi che Gioele possa essere rimasto ferito mortalmente nell’incidente stradale sulla A20. All’autopsia a Messina ha partecipato anche il consulente della famiglia Mondello, il medico legale Giuseppina Certo. “I resti del cadavere sono abbastanza compromessi. Ci sono lesioni da macro fauna, cioè ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Riprende quota Riprende quota ipotesi di Gioele morto dopo l’incidente in autostrada Il Fatto Quotidiano Dj morta, si riapre l'ipotesi incidente: «Gioele morto dopo lo scontro in auto»

Il piccolo Gioele, il bambino di 4 anni figlio di Viviana Parisi, la deejay trovata morta lo scorso 8 agosto cinque giorni dopo la sua scomparsa, potrebbe essere morto nell'incidente avvenuto sulla A2 ...

