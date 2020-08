«Per imbarcarmi per le Eolie sono dovuto stare ammassato in fila per 25 minuti» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore per quanto riguarda gli imbarchi per le isole Eolie Buongiorno, vi scrivo per segnalare le condizioni inumane in cui l’8/8 mi sono imbarcato per le isole Eolie. La compagnia Snav, che si occupa della tratta, ha agito come se non si fosse mai parlato di distanziamento sociale ne tanto meno di covid-19. La fila per l’imbarco non era regolata e siamo stati ammassati l’uni sull’altro per oltre 25 min in attesa di poter accedere alla motonave. Tale modus operandi è inaccettabile in un momento come questo dove tutti dovremmo agire con senso civico e nel rispetto delle regole imposte dalla regione e dal governo centrale. Ho provato a contattare la Snav per chiarimenti ma la loro risposta vaga, imprecisa e tardiva è stata che ... Leggi su ilnapolista

napolista : «Per imbarcarmi per le Eolie sono dovuto stare ammassato in fila per 25 minuti» La testimonianza di un lettore che… - BiancaTonelloA : RT @Nicocele1210: Sono le 11.53 chiudiamo i porti....ah no che c'ho da imbarcarmi per il Giglio - Nicocele1210 : Sono le 11.53 chiudiamo i porti....ah no che c'ho da imbarcarmi per il Giglio - MilanoMagik : Per imbarcarmi in un viaggio meraviglioso alla scoperta di una delle passioni più grandi che ho avuto sin da piccol… - Richitaly : Io due ore di coda le faccio pure per imbarcarmi su un traghetto per la #Sardegna ed essere testato. Ma mi piacereb… -

Ultime Notizie dalla rete : Per imbarcarmi Bari, «Intrappolati per 3 ore e mezzo in auto nella bolgia del porto»: la testimonianza La Gazzetta del Mezzogiorno L'Associazione Transdolomites per una più efficace difesa della ...

La politica di difesa della montagna non deve partire dalle valli bensì dalle città. L'alternativa all'auto privata si costruisce creando una corsia preferenziale unica che dalle città, si inoltri sin ...

Wonder Boy: Asha in Monster World annunciato per PS4 e Nintendo Switch

I produttori di ININ Games e gli autori di Studio Artdink annunciano ufficialmente Asha in Monster World, il nuovo capitolo della storica serie action adventure di Wonder Boy. L'annuncio dello svilupp ...

La politica di difesa della montagna non deve partire dalle valli bensì dalle città. L'alternativa all'auto privata si costruisce creando una corsia preferenziale unica che dalle città, si inoltri sin ...I produttori di ININ Games e gli autori di Studio Artdink annunciano ufficialmente Asha in Monster World, il nuovo capitolo della storica serie action adventure di Wonder Boy. L'annuncio dello svilupp ...