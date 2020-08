Papa: la pandemia ha aggravato i problemi sociali. Stop disuguaglianze (Di mercoledì 26 agosto 2020) La società funziona ancora così: poche persone molto ricche possiedono più di tutto il resto dell’umanità. “Le disuguaglianze rivelano una malattia sociale”, ha commentato il Papa durante l’udienza generale. “La pandemia ha messo in rilievo e aggravato i problemi sociali, soprattutto la disuguaglianza. Alcuni possono lavorare da casa, mentre per molti altri questo è impossibile. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

