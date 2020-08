Nizzolo show: campione europeo a Plouay! (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giacomo Nizzolo non si ferma più e regala un altro oro all' Italia . Il team azzurro guidato da Davide Cassani fa sua per la terza volta consecutiva la prova in linea Elite maschile ai campionati ... Leggi su corrieredellosport

Sport_Mediaset : Ciclismo, #Nizzolo show: è campione europeo. L'azzurro vince in volata a #Plouay. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Nizzolo show Ciclismo, Nizzolo show: è campione europeo - Sportmediaset Sport Mediaset Ciclismo, Nizzolo show: è campione europeo

Settimana pazzesca per Giacomo Nizzolo. Dopo la vittoria del campionato italiano di domenica, oggi l'azzurro ha conquistato il titolo di campione europeo di ciclismo. Il brianzolo a Plouay, in Francia ...

Settimana pazzesca per Giacomo Nizzolo. Dopo la vittoria del campionato italiano di domenica, oggi l'azzurro ha conquistato il titolo di campione europeo di ciclismo. Il brianzolo a Plouay, in Francia ...