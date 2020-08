Milano, ingegnere e professore del Politecnico trovato morto in mare dopo un incidente (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'uomo È morto Francesco Scarlatti, 50enne ingegnere e docente al Politecnico di Milano. Il suo corpo è stato ritrovato morto nel mare di Capraia, Livorno, lunedì scorso 24 agosto. Secondo gli ... Leggi su milanotoday

È morto Francesco Scarlatti, 50enne ingegnere e docente al Politecnico di Milano. Il suo corpo è stato ritrovato morto nel mare di Capraia (Livorno) lunedì scorso 24 agosto. Secondo gli inquirenti, ch ...

