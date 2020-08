Milan-Real Madrid, accordo per Brahim Diaz (Di mercoledì 26 agosto 2020) Non c’è solo il rinnovo di Zlatan IBrahimovic a tenere banco al Milan. I rossoneri stanno lavorando per consegnare i rinforzi richiesti da Pioli in ogni reparto. La trattativa più avanzata è quella che riguarda il trequartista del Real Madrid, Brahim Diaz, classe’ 99, in grado anche di disimpegnarsi sugli esterni offensivi. Le merengues non si oppongono al trasferimento ma credono molto nel giocatore, per cui lo lascerebbero partire solo in prestito con diritto di riscatto. Brahim Diaz era stato soffiato nel 2019 dal Real Madrid al Manchester City che aveva inserito una clausola anti-United vedendo le sue potenzialità. Calciomercato Milan: i possibili ... Leggi su sport.periodicodaily

