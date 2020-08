Mercato Juventus, Paratici ha chiuso un altro colpo a centrocampo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Mercato Juventus – Il d.s Fabio Paratici ha praticamente chiuso il colpo targato McKennie,centrocampista in forza allo Shalke 04. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ragazzo dovrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito oneroso (3,5 milioni di Euro) con un diritto di riscatto fissato a 18 milioni. La trattativa è ai titoli di coda e manca solo la firma. Mercato Juventus: Paratici ingaggia Mc Kennie Il centrocampista statunitense ha collezionato 91 presenze e 4 gol dopo tre stagioni e nel suo contratto verranno aggiunti anche altri bonus in base alle prestazioni. Leggi anche::Higuain Juventus, “Sportmediaset”: un club italiano farà un tentativo Si rinforza così, dopo Arthur, ancora il ... Leggi su juvedipendenza

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, in arrivo Weston McKennie dallo Schalke 22enne americano in prestito con diritto di ris… - DiMarzio : ??'#Dybala non è sul mercato' ???#Juve, la conferenza di #Pirlo LIVE - marcoconterio : ?? Sorpresa sul mercato della #Juventus: vicino Weston McKennie dello #Schalke04, (via Sky Sport). 3 per il prestito… - lookatbald : RT @lilitwelve: Ulteriore ed ennesima conferma che nessuno sa nulla del mercato della Juventus. E va benissimo benissimo così. - lory_juve : RT @lilitwelve: Ulteriore ed ennesima conferma che nessuno sa nulla del mercato della Juventus. E va benissimo benissimo così. -