Maria De Filippi in lutto: è morta la Professoressa di Amici (Di mercoledì 26 agosto 2020) A 74 anni è morta la Professoressa di Amici: Rita Speranza era uno dei volti più noti delle prime edizioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi. In molti, tra quelli che negli anni hanno seguito Amici di Maria De Filippi, magari non ricorderanno il suo nome. Celebre, però, il soprannome con il quale Rita Speranza era appellata durante la trasmissione: la Professoressa si è spenta a 74 anni e fu un volto storico dei primi anni del programma di Canale 5, quando ancora si chiamava Saranno Famosi. Un soprannome non dato per caso, in quanto Rita Speranza fu effettivamente anche insegnante di Lettere. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sondrio, uomo muore mentre cercava ... Leggi su bloglive

SoxLonely : ho sognato che Maria De Filippi tradiva Maurizio con Sabrina Ferrilli. Ricoveratemi. - Elygabrysabry1 : RT @marfoglia: ce la vedo già la Maria De Filippi a condurre C'è #prostatite per te con #briatore come guest star - marfoglia : ce la vedo già la Maria De Filippi a condurre C'è #prostatite per te con #briatore come guest star - calledope : @bradipapa @scvglia @giaestrismo Rimo da quando mi chiamavano Maria De Filippi. - scvglia : RT @bradipapa: @scvglia @giaestrismo mi chiamavano maria de filippi -