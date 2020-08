Iachini aspetta la Fiorentina che verrà, da Piatek a Paredes (Di mercoledì 26 agosto 2020) FIRENZE - C'è una Fiorentina del 26 agosto e c'è una Fiorentina che sarà, vorrebbe tanto essere, per l'inizio della nuova stagione. Beppe Iachini ha fornito le indicazioni più opportune per passare da ... Leggi su corrieredellosport

FIRENZE - C’è una Fiorentina del 26 agosto e c’è una Fiorentina che sarà (vorrebbe tanto essere) per l’inizio della nuova stagione. Beppe Iachini ha fornito le indicazioni più opportune per passare da ...Hellas Verona, per il centrocampo spunta Marco Benassi. Dopo una stagione complicata, il centrocampista della Fiorentina potrebbe lasciare i viola e tornare un nome importante anche al Fantacalcio vis ...