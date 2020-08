Covid, 4 nuovi casi a San Giorgio a Cremano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Continua la mappatura per chi rientra dall’estero così come da ordinanza. A San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, si registrano altri 4 casi positivi al Covid. Ad annunciarlo è stato il sindaco del Comune alle porte di Napoli Est, Giorgio Zinno, comunicando che “su 47 tamponi negativi, 4 sono risultati positivi”. “Tutti – spiega Zinno – hanno effettuato il tampone dopo un viaggio all’estero e questo conferma ancora una volta che l’ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è corretta e bisogna rispettarla. Tantissimi concittadini la stanno rispettando difatti in soli tre giorni abbiamo avuto la risposta di 47 tamponi ... Leggi su anteprima24

