Coronavirus: +1.367 nuovi casi (come a maggio), ma con un record di 93.529 tamponi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il numero di nuovi casi di positività al Coronavirus tornano a salire, e di parecchio, dopo due giorni in cui erano diminuiti (953 due giorni fa, 878 ieri). Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 1.367 in più, un numero mai così alto negli ultimi due mesi e mezzo, infatti non se ne registrava uno simile dal 12 maggio. Tuttavia bisogna sottolineare che questo dato giunge a fronte di un numero record di tamponi effettuati, ben 93.529, oltre 20mil in più di ieri.Il totale dei casi monitorati dunque ora sale a 4.877.178, mentre con i 13 decessi registrati nell'ultima giornata il numero totale dei morti sale a 35.458. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia è di 262.540. Il numero totale di guariti è di 206.329. Ci ... Leggi su blogo

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, nuovo boom di contagi per il #Covid in Italia: sono 1.367 (contro gli 878 di ieri) quelli registrati… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, i nuovi casi sono 1.367, i decessi 13 - TgLa7 : #Coronavirus: oggi 1.367 casi, 13 morti e 314 guariti - BattiatoLidia : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, i nuovi casi sono 1.367, i decessi 13 - CorriereCitta : Coronavirus, 1.367 nuovi casi e 13 decessi in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 367 Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore Corriere della Sera Coronavirus. 13 decessi e 1.367 nuovi positivi nelle ultime 24h

NewTuscia – VITERBO – Sono 20.753 i positivi al Coronavirus sul territorio italiano. +1.267 nelle ultime 24h. Nell’ultima giornata sono decedute +13 persone che portano il totale delle vittime a 35.45 ...

Coronavirus, in Italia 1.367 nuovi contagi

Sono 1.367 i nuovi positivi al covid in Italia. Il dato fa riferimento ai 93.529 tamponi effettuati. I deceduti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 13, mentre i guariti 314 ...

NewTuscia – VITERBO – Sono 20.753 i positivi al Coronavirus sul territorio italiano. +1.267 nelle ultime 24h. Nell’ultima giornata sono decedute +13 persone che portano il totale delle vittime a 35.45 ...Sono 1.367 i nuovi positivi al covid in Italia. Il dato fa riferimento ai 93.529 tamponi effettuati. I deceduti nelle ultime ventiquattro ore sono stati 13, mentre i guariti 314 ...