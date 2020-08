Briatore ricoverato a Milano: 'Coronavirus? Ho una prostatite' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Giallo sulle condizioni di Flavio Briatore, ricoverato da luned al San Raffaele di Milano . La notizia della sua positivit al Coronavirus resta avvolta nel mistero: l'imprenditore ha infatti ... Leggi su gazzettadelsud

espressonline : ++ ESCLUSIVO ESPRESSO: Briatore ricoverato per covid a MIlano - petergomezblog : L’Espresso: ‘Flavio #Briatore ricoverato in condizioni serie al San Raffaele per #coronavirus” - SkyTG24 : L'Espresso: Flavio Briatore positivo al Coronavirus, ricoverato al San Raffaele di Milano - Kreactivo : #Briatore 'Infermiera ma cos'è questa puzza insopportabile di acquaragia?' Infermiera 'Ma scusi l'ha voluto lei di… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @adrianobusolin: Briatore, la clamorosa telefonata dal San Raffaele: 'Coronavirus? No'. Per cosa l'hanno ricoverato davvero https://t.c… -