Bonus baby sitter, arrivano i pagamenti Inps: a chi spettano (Di mercoledì 26 agosto 2020) Sono in arrivo i pagamenti dei Bonus baby sitting e Bonus centri estivi per i lavoratori del settore sanitario pubblico e privato accreditato. Lo annuncia in una nota l’Inps. Cosa ha stabilito il dl Agosto per i dipendenti del settore sanitario Come si legge, “il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante ‘Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto con l’art. 21 il rifinanziamento del Fondo stanziato per la concessione del Bonus baby sitting e Bonus centri estivi per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di ... Leggi su quifinanza

