Biden sul ferimento di Jacob Blake: 'Giustizia deve e sarà fatta' (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il candidato democratico nella corsa alle presidenziali, Joe Biden, ha riferito su Twitter di aver telefonato alla famiglia di Jacob Blake, l'afroamericano ferito dalla polizia a Kenosha, nel ... Leggi su globalist

