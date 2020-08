Benevento Città Spettacolo: annullati gli eventi di Ghali e Geolier (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – La notizia che era già nell’aria da tempo, è diventata giorno dopo giorno sempre più insistente. Arriva l’ufficialità: Benevento Città Spettacolo annulla gli eventi di Ghali e Geolier, fissati per le date del 29 e del 30 agosto a Piazza Castello. La decisione è arrivata qualche minuto fa, dopo che la Commissione per l’ordine e la sicurezza si è riunita in Prefettura. Alla base della decisione ci sarebbe il rischio che le normative anti-Covid non vengono rispettate. L'articolo Benevento Città Spettacolo: annullati gli eventi di Ghali e Geolier proviene da ... Leggi su anteprima24

