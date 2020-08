Barcellona, Messi e quel colloquio con Koeman: tutti i motivi dell’addio (Di mercoledì 26 agosto 2020) L'avventura di Leo Messi al Barcellona è terminata.La Pulce, dopo sedici stagioni, lascerà blaugrana. Una vita trascorsa tra le fila del club spagnolo, in precedenza in terza e seconda squadra e poi in prima, per diventare un idolo in tutto il mondo. Messi, seppur grato alla società per quanto gli ha regalato, ha deciso di dirle addio. Questa la decisione trapelata ieri sera. Il giocatore avrebbe già comunicato alla dirigenza la sua scelta. I motivi della rottura sarebbero numerosi. Dalla clamorosa sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco fino al mancato feeling con Quique Setien.Barcellona, il colpo di scena: Messi chiede la cessione immediata, il club confermaL'ex Pallone d'Oro, di base, ... Leggi su mediagol

tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - tancredipalmeri : BOMBA! (4) Il Barcellona adirà le vie legali per ottenere i 700 milioni di € di clausola rescissoria di Messi - tancredipalmeri : BOMBA! (3) Messi non si recherà più agli allenamenti del Barcellona, secondo la radio spagnola Onda Cero - g_greco99 : Non vorrei essere un tifoso del Barcellona in questi giorni. #Messi - oscarvalle1984 : RT @iINSIDER_: 70% #Messi andrà al #ManCity ?? In serata ha lasciato già il follow su #instagram al #ManchesterCity e inoltre ha smesso di… -