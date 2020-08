Addio a Kreole, pompiere a quattro zampe che scavò sotto le macerie del Morandi (Di mercoledì 26 agosto 2020) È morta Wendy 'cane eroe' del Ponte Morandi 1 maggio 2020 Villetta Dinegro, droga nascosta nel muro: la scoperta del cane Maqui 8 agosto 2020 Camogli: il cane più fedele d'Italia è Luigi, postino ... Leggi su genovatoday

enpaonlus : Addio Kreole, il cane dei vigili del fuoco aiutò i soccorsi da Amatrice al Ponte Morandi - Corriere : Addio Kreole, cane soccorritore ad Amatrice (e non solo), morto quattro anni dopo il terremoto - PatriziaOrlan11 : RT @GenovaQuotidian: Addio a Kreole, il cane vigile del fuoco che cercò i superstiti del crollo del Morandi - bettimarcello02 : Addio Kreole, il cane soccorritore ad Amatrice morto quattro anni dopo il terremoto - CorriereQ : Addio Kreole, il cane soccorritore ad Amatrice morto quattro anni dopo il terremoto -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Kreole

Dal terremoto di Amatrice a quello di Ischia; dal crollo del Ponte Morandi alle decine di interventi locali nella «sua» Umbria. Dove c’era un’emergenza, lei non mancava mai. Sempre in prima linea per ...E' morta Kreole, bovaro del bernese presente e protagonista con i vigili del fuoco in tutte le grandi emergenze italiane degli ultimi anni, dal Ponte Morandi, ad Ischia e Amatrice oltre a tutte le ric ...