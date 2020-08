A Benevento senza mascherina, Mastella multa Salvini (Di giovedì 27 agosto 2020) Clemente Mastella multa Salvini per non aver indossato la mascherina durante un comizio a Benevento. Una notizia che potrebbe far sorridere visti i nomi che contiene e la loro lunga e “complessa” storia politica ma che alla luce dell’emergenza Coronavirus e dei dati degli ultimi giorni, anche in Campania, è invece terribilmente seria. LEGGI ANCHE > Salvini spera che il vaccino anti-Covid non sia obbligatorio Perché Mastella multa Salvini A scatenare la rabbia dell’ex ministro della Giustizia, che adesso fa il sindaco della sua Benevento, non è stata la visita di Salvini nella città campana, quanto il fatto che il leader della Lega non ... Leggi su giornalettismo

