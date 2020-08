Vip positivi al Covid dopo vacanza in Sardegna: tanti ex Uomini e Donne, GF e Temptation Island (Di martedì 25 agosto 2020) Nella giornata di ieri sono emersi numerosi nomi di vip che hanno svelato di essere risultati positivi al Coronavirus. La lista è molto lunga e comprende diversi nomi ex protagonisti di Uomini e Donne, del Grande Fratello e di Temptation Island ma anche calciatori. Vip positivi al Covid dopo vacanza in Sardegna: la lista Ma... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

CLonati : @iltrumpo Su ig è tutto un susseguirsi di pseudo vip che si dichiarano positivi. Non sarà per qualche like in più? - Area51cinqueuno : #Briatore Coronavirus, al Billionaire altri 52 casi positivi Chiuso anche il Sottovento, positivo e in rianimazion… - Antonello_Bassi : @Adnkronos Improvvisamente tutti positivi questi fantomatici vip. Verrebbe da chiedersi quanto gli hanno allungato… - blogtivvu : Vip positivi al Covid: ex Uomini e Donne, GF e Temptation Island - Ecate31 : RT @_martinamariani: Li vedete tutti i “vip” positivi? Sono vip perché voi li avete resi tali, quando sono solo un concentrato di superfici… -