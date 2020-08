Vincenzo Starita nominato vice presidente della Commissione Adozioni Internazionali (Di martedì 25 agosto 2020) Sarà Vincenzo Starita il nuovo vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali. Lo anticipa Elena Bonetti, ministro per la Famiglia e presidente della Cai stessa. Il decreto di nomina non è ancora stato firmato poiché sono ancora in corso le necessarie procedure di autorizzazione, «ma la decisione è presa e la disponibilità c’è da parte di tutti, anche del ministro Bonafede». Starita è magistrato dal 1995 e dal 2006 al giugno 2016 è stato in servizio presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno e da settembre 2016 ha assunto il ruolo di Direttore Generale del personale delle risorse e per l’attuazione dei ... Leggi su ildenaro

