UFFICIALE: Antonio Conte resta all’Inter, ecco il comunicato ufficiale (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo un lungo incontro durato diverse ore, iniziato alle ore 15 di oggi, tra il tecnico dell’Inter e il resto della dirigenza nerazzurra (composta dal patron Zhang, Marotta, Antonello e Ausilio), si è arrivati ad un accordo: Antonio Conte, che sembrava sul piede di partenza dopo la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia, continuerà ad allenare l’Inter, dopo diversi rumors su un possibile divorzio e l’arrivo di Massimiliano Allegri come candidato pià papabile a sostiturie il tecnico pugliese. Ad annunciarlo ci ha pensato la stessa società che attraverso un comunicato ufficiale pubblicato da pochi minuti sui canali ufficiali: comunicato Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio ... Leggi su giornal

Inter : ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Antonio #Conte resta all'Inter ???? - marcelosu19 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? - Diretta7 : RT @Inter: ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? - SPress24 : Inter, Ufficiale! : Antonio Conte rimane l'allenatore. E' terminato l'incontro con Zhang -