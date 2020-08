Sondaggi politici elettorali oggi 25 agosto 2020: il Pd ora trema, in Toscana è testa a testa tra Giani e Ceccardi (Di martedì 25 agosto 2020) Sondaggi politici elettorali oggi 25 agosto 2020: ultimissimi dati Sondaggi politici elettorali – Il Partito Democratico trema: secondo gli ultimi Sondaggi politici elettorali, infatti, la Toscana, una delle Regioni rosse per eccellenza, rischia di finire nelle mani del centrodestra. Se fino a un paio di settimane fa, la Regione era data per acquisita dai vertici del Pd con il candidato Eugenio Giani in vantaggio di 9-10 punti secondo le rilevazioni, adesso Susanna Ceccardi, esponente della Lega e candidata del centrodestra, ha ridotto il gap e si trova a un’incollatura dal suo sfidante. Intervistato da ... Leggi su tpi

