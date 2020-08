Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee guida ufficiali (Di martedì 25 agosto 2020) La febbre sarà misurata a casa, dai genitori. Per salire, se si hanno più di sei anni, bisognerà indossare la mascherina, tenendola per tutto il tragitto. E poi, ancora, a bordo sarà obbligatorio rispettare il distanziamento di almeno un metro, grazie a marker segnaposto che indicheranno agli studenti dove sedersi. Sono le linee guida indicate dal ministero dei Trasporti per l’utilizzo degli Scuolabus, in vista della ripartenza dell’anno scolastico. Confermate quindi alcune delle indiscrezioni già uscite ieri da alcune bozze, tra cui la controbattuta norma sulla misurazione della temperatura. Sarà facoltà dei Comuni, inoltre, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee gu… - lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee gu… - fattoquotidiano : Scuolabus: misurazione della febbre a casa, distanziamento di un metro e mascherina sopra i sei anni. Ecco le linee… - MoniCapNov : @fattoquotidiano Abbiamo un governo che rimanda a scuola i bimbi senza obblighi ben precisi in merito alla mascheri… - ilbeato1 : @bastaCasta @Cartabellotta Sulla misurazione della temperatura, perché se un bambino deve prendere lo scuolabus e h… -