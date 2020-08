Scossa di terremoto magnitudo 5.5 in Perù [MAPPE e DETTAGLI] (Di martedì 25 agosto 2020) Una Scossa di terremoto magnitudo 5.5 è stata registrata oggi alle 05:18 UTC in Perù, nella provincia di Talara, della regione di Piura. L’epicentro del sisma, ha precisato l’Istituto geofisico peruviano, è stato localizzato a 38 km a nordest di Mancora, con ipocentro ad una profondità di 45 chilometri. La Scossa è stata avvertita nelle province di Sechura, Sullana e Paita, ed anche in zone delle regioni di Tumbes, Lima, La Libertad e Amazonas. Al momento non vi sono segnalazioni di danni a persone o cose.L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.5 in Perù MAPPE e DETTAGLI Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

