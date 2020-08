Rocco Casalino cuore di mamma. E piovono like da Rai e dintorni (Di martedì 25 agosto 2020) Rocco Casalino cuore di mamma. Il portavoce del presidente del Consiglio e guru della comunicazione grillina ha pubblicato su Instagram una foto in cui abbraccia la madre e alcuni scatti con lei e Giuseppe Conte. Essenziale il messaggio allegato alle foto: "La mamma!", seguito dall'emoticon del cuore. Il post ha attirato una pioggia di like - tra cui quelli Rai e dintorni - ma anche i soliti insulti omofobi. Leggi su iltempo

