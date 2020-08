Ristoratore suicida, quello sfogo prima di farla finita: "Nessun aiuto, non c'è futuro" (Di martedì 25 agosto 2020) Firenze, 25 agosto 2020 - «Lo Stato non ci aiuta e nelle istituzioni non riesco più ad avere fiducia». Guardava da un pezzo la sua Santa Croce , trasformatasi in capo a pochi mesi da centrifuga del ... Leggi su lanazione

matteosalvinimi : Tasse, mutui, scadenze. Un ristoratore di Firenze si toglie la vita per la crisi economica legata al Covid. 44 anni… - Corriere : Covid, ristoratore si suicida per la crisi: aveva comprato il locale poco prima del lockdown - Agenzia_Ansa : Ristoratore suicida a Firenze. I colleghi: colpa della crisi #ANSA - Krazy9Kat : RT @CesareOrtis: ORA SONO SOTTO CHOC!CI VOLEVA L'ENNESIMO MORTO PER CAPIRLO?PERCHE' TUTTI SORDI IN QUESTI MESI SU NECESSITA' DI SUPPORTO AL… - giomo2 : RT @janavel7: A Firenze un ristoratore si suicida, troppe spese e pochi clienti anche causa coronavirus. Passa una sciacalla e dice: colpa… -