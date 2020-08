REFERENDUM, PERCHÉ NO/-26. Gli attesi "correttivi" alla riforma non arriveranno mai (Di martedì 25 agosto 2020) Così come non sono mai arrivati i “correttivi” alla riforma della giustizia che ha posto fine alla prescrizione che condanna i cittadini a un processo a vita, non arriveranno neanche i correttivi invocati dal Pd al taglio della rappresentanza parlamentare che priva i cittadini del 36,5% di referenti in Parlamento.E poi, che cos’è “un correttivo”? In farmacologia il sostantivo definisce quella sostanza, di solito uno sciroppo, che viene aggiunta ai farmaci per mascherarne il cattivo sapore.È dunque di questo che stiamo parlando, di un mascheramento. In effetti di un’ipocrisia, essendo evidente che una riforma costituzionale dannosa non potrà mai essere “corretta” da leggi ordinarie o da ... Leggi su huffingtonpost

