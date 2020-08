Palomonte, incidente tra due auto: tre feriti (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPalomonte (Sa) – È di tre persone ferite il bilancio dell’incidente stradale tra due auto, avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale che collega Bivio di Palomonte con località Sperlonga. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei militari, due autovetture, una Fiat Panda e un’Audi A6, si sono scontrate in un incidente frontale. Tre i feriti: i due automobilisti e un passeggero. Immediato l’intervento sul posto di un cittadino che ha prestato i primi soccorsi, allertando il 112 e il 118. Sul luogo sono giunte due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti presso il pronto soccorso dell’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto ... Leggi su anteprima24

