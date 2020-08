Nascondeva droga in specchietto retrovisore: arrestato pusher (Di martedì 25 agosto 2020) Roma – Un 48enne romano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato notato dai militari aggirarsi con fare sospetto a bordo di un’utilitaria. Al termine di un servizio di pedinamento, terminato in via Pollenza, i Carabinieri hanno deciso di bloccare l’auto e sottoporre l’uomo ad un controllo. Al termine della perquisizione personale e veicolare, effettuata sul posto, i militari hanno scoperto che il pusher aveva ricavato nello specchietto retrovisore lato guida, modificato ad hoc, un vano per nascondere le dosi di droga. La perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire nella camera da letto, occultati tra vari capi ... Leggi su romadailynews

Roma – Un 48enne romano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo e' stato notat ...

Roma, la polizia combatte lo spaccio di droga in diversi quartieri della capitale: 15 le persone finite in manette

Prosegue la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato in diverse zone della capitale. A Tor Bella Monaca gli agenti del commissariato Casilino, impegnati ...

Roma – Un 48enne romano è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo e’ stato notat ...Prosegue la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato in diverse zone della capitale. A Tor Bella Monaca gli agenti del commissariato Casilino, impegnati ...