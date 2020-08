Mihajlovic positivo, la moglie attacca: “Siamo tutti peccatori” (Di martedì 25 agosto 2020) La moglie dell’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Covid dopo le vacanze in Sardegna, difende il marito e chiede pietà a chi lo attacca. Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è positivo (asintomatico) al Coronavirus, ma la moglie Arianna Rapaccioni ha scritto un lungo post su Instagram in cui chiede di non essere troppo duri nei confronti del marito. In molti, nelle ultime ore, hanno infatti criticatoArticolo completo: Mihajlovic positivo, la moglie attacca: “Siamo tutti peccatori” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Agenzia_Ansa : 'Astenetevi dal giudicare, siamo tutti peccatori': lo scrive su Instagram la moglie dell'allenatore del Bologna… - SkyTG24 : Mihajlovic positivo al Covid, la moglie: “Non giudicate, siamo tutti peccatori' - DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: 'Astenetevi dal giudicare, siamo tutti peccatori': lo scrive su Instagram la moglie dell'allenatore del Bologna #Mihajlov… - libellula58 : RT @1603ina: sono passati al Sottovento star del calcio e dello spettacolo come Zlatan Ibrahimovic, l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlo… -